Схема подъехала: зачем мигранты сдают своих детей в детдома

ВЫ СЮДА ЕХАЛИ ДЕТЕЙ НА НАШУ ШЕЮ САЖАТЬ ИЛИ РАБОТАТЬ ? НЕ ПРИНИМАТЬ ! ОТПРАВЛЯТЬ ПО СВОИМ СТРАНАМ С ДЕТЬМИ - ПУСТЬ ИХ ГОСУДАРСТВА О НИХ ЗАБОТЯТСЯ !!!

Одиссей

"Если родители отказались от ребенка, он автоматически становится гражданином России. Даже если был рождён в другой стране." Что за дурь?!?!?! Возвращать на родину родителей! Убрать материальную составляющую: покормить - покормим, но на квартиру не рассчитывай. При попытке отказаться от ребенка - высылать нерадивую мамашу на историческую родину.