Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Схема подъехала: зачем мигранты сдают своих детей в детдома

Схема подъехала: зачем мигранты сдают своих детей в детдома

Русский компас Фото: "НацАкцент" с помощью Kandinsky 3.1. В России детские дома заполнены среднеазиатами, и это хитрая схема получения плюшек "от местных дурачков", — утверждает бывший депутат.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Британские рога торчат из этой идеи.
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14 час.
Юрий Белов
ВЫ СЮДА ЕХАЛИ ДЕТЕЙ НА НАШУ ШЕЮ САЖАТЬ ИЛИ РАБОТАТЬ ? НЕ ПРИНИМАТЬ ! ОТПРАВЛЯТЬ ПО СВОИМ СТРАНАМ С ДЕТЬМИ - ПУСТЬ ИХ ГОСУДАРСТВА О НИХ ЗАБОТЯТСЯ !!!
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9 час.
Одиссей
&quot;Если родители отказались от ребенка, он автоматически становится гражданином России. Даже если был рождён в другой стране.&quot; Что за дурь?!?!?!  Возвращать на родину родителей! Убрать материальную составляющую: покормить - покормим, но на квартиру не рассчитывай. При попытке отказаться от ребенка - высылать нерадивую мамашу на историческую родину.
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8 час.
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