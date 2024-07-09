Ламин Ямаль и Дани Ольмо забили по мячу французам в полуфинале Евро-2024. Ольмо за эту игру набрал 7 очков в фэнтези-турнире Евро (+5 за гол, +2 за 60 минут на поле), суммарно за четыре последних игры у него 29 очков: было по 6 за матчи с Албанией и Грузией, 10 в четвертьфинале с Германие.
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