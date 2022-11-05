В ДНР объяснили отсутствие роста числа вооружений у ВСУ

Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский рассказал, что у ВСУ не увеличивается количество вооружений, поскольку благодаря полученному от западных стран оружию они заменяют уничтоженную ранее советскую технику.
Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский рассказал, что у ВСУ не увеличивается количество вооружений, поскольку благодаря полученному от западных стран оружию они заменяют уничтоженную ранее советскую технику.
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