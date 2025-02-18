"Ъ": россияне не спешат пересаживаться на китайские автомобили

В России средний срок владения легковым автомобилем увеличился до 7,3 года, сообщает "Коммерсантъ". "Средний срок владения автомобилем в России вырос до 7,3 лет из-за высоких кредитных ставок и нежелания автовладельцев отказываться от привычных марок, ушедших с рынка", - сообщает издание.