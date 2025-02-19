БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Переговоры в Эр-Рияде: Зеленский по своей глупости рванул к Эрдогану, но Турция — это не США

Переговоры в Эр-Рияде: Зеленский по своей глупости рванул к Эрдогану, но Турция — это не США

Как западные СМИ оценивают российско- американскую встречу в Саудовской Аравии Константин Ольшанский На фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (второй слева), помощник президента РФ Юрий Ушаков (в центре), госсекретарь США Марко Рубио (третий справа) и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц (второй справа) (Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС) Переговоры в Эр-Рияде, естественно, остаются главной темой всех мировых изданий.

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