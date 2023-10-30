Глава МИД Британии потребовал от ХАМАС убрать военную инфраструктуру от больниц

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли потребовал от радикальной группировки ХАМАС убрать объекты военной инфраструктуры, расположенные вблизи медицинских учреждений на территории сектора Газа.
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