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«Еще пуще старуха вздурилась». Губерниев процитировал Пушкина после слов Вяльбе про бомбу на Лондон

Глава Федерации лыжных гонок России сказала: «Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили».

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