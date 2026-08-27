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Царьград

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Лукашенко поздравил Молдавию с 35-летием независимости

Лукашенко поздравил Молдавию с 35-летием независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Молдавии с Днем независимости 27 августа. Он отметил исторические связи между странами и выразил уверенность в восстановлении конструктивного диалога.

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