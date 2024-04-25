5-я рота, учащиеся Новоаннинской средней школы №5 имени Героя Советского Союза Харитонова, победители прошлого сезона военно-патриотической игры.
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5-я рота, учащиеся Новоаннинской средней школы №5 имени Героя Советского Союза Харитонова, победители прошлого сезона военно-патриотической игры.