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Царьград

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Международный фестиваль кукольников пройдет в Москве с 10 сентября

Международный фестиваль кукольников пройдет в Москве с 10 сентября

С 10 по 15 сентября в Москве состоится III Международный фестиваль кукольников "Истоки". В нем примут участие коллективы из России, Белоруссии, Замбии и Иордании, представляя спектакли, основанные на мифах и легендах.

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