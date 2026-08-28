Международный фестиваль кукольников пройдет в Москве с 10 сентября

С 10 по 15 сентября в Москве состоится III Международный фестиваль кукольников "Истоки". В нем примут участие коллективы из России, Белоруссии, Замбии и Иордании, представляя спектакли, основанные на мифах и легендах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пароль – "Марин"....
- Додик: Народ Росс...
- Канцлер ФРГ Мерц ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым