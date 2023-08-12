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Полицейские и общественники поддержали Всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка» и посетили детский лагерь «Заря» в Пензенской области

В рамках акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к Дню физкультурника, а также Года педагога и наставника руководство ОМВД России по Бессоновскому району, сотрудники профессиональной подготовки, инспекторы по делам несовершеннолетних, эксперты-криминалисты, кинологи и представители Госавтоинспекции совместно с заместителем председателя Общественного совета при региональном УМВД Ольгой Логвиной посетили детский оздоровительный лагерь «Заря», расположенный в сосновом бору Бессоновского района Пензенской области.

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