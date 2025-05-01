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Татьяна Монтян: США больше не настаивают на отставке Зеленского

Татьяна Монтян: США больше не настаивают на отставке Зеленского

Почему США прекратили требовать отставки Зеленского и что это значит для Украины? Как изменение позиции Вашингтона повлияет на уступчивость Киева в переговорах с Трампом? Какова вероятность того, что США согласовали свою позицию по Зеленскому с Россией? СМИ сообщают, что США больше не настаивают на отставке Зеленского.

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