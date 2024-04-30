Крупнейшая сделка: в Китае построят самые большие танкеры-газовозы для Катара

Будни мужчин. Все что нам интересно

В настоящий момент цены на газ, в частности, сжиженный, сильно упали. Они далеки от прошлогодних максимумов, однако все равно недостаточно высокие, находящиеся в зоне нерентабельности для добывающих компаний.