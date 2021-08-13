В рамках благотворительной акции «Помоги пойти учиться» автоинспекторы и общественники Зольского района КБР навестили детей погибших коллег

В рамках благотворительной акции МВД России «Помоги пойти учиться», организованную с целью оказания содействия детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, автоинспекторы Зольского района Кабардино-Балкарии побывали в гостях у родственников своих коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей.