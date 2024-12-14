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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Овечкина о травме: «Александр планировал вернуться до конца года, но финальное слово за врачами»

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

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