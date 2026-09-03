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Мировое обозрение

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НМГ приобрела контрольную долю издательского дома «Комсомольская правда»

НМГ приобрела контрольную долю издательского дома «Комсомольская правда»

Контрольный пакет издательского дома «Комсомольская правда» перешёл к МИЦ «Известия», входящему в структуру Национальной Медиа Группы.

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