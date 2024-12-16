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Бомба Дмитрия Медведева: в России появятся новые очень близкие нам регионы

Бомба Дмитрия Медведева: в России появятся новые очень близкие нам регионы

20,3 тыс прочтений Вчера Страхи перемирия в новостях недели Основной страх перед перемирием на Украине здесь у нас заключается в том, что вот Киев, мол, этим воспользуется, залижет раны, проведет перегруппировку, накачается западным оружием и нападет опять.

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