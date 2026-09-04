COT 101 · Lesson 05 — Net Positioning Extremes Chicago SRW Wheat Futures CBOT_DL:ZW1! ConfluenceEdge_ WHAT "EXTREME" MEANS A net position is extreme when it sits at the edge of its own history — the highest or lowest reading in 6, 12, or 24 months.
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