Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным в полном составе уходит в отставку

Кабинет министров, возглавляемый Михаилом Мишустиным, уйдет в отставку 7 мая.Процедура расформирования прежнего правительства носит во многом формальный характер, так как связано с инаугурацией президента Владимира Путина.
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