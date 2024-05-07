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Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным в полном составе уходит в отставку

Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным в полном составе уходит в отставку

Кабинет министров, возглавляемый Михаилом Мишустиным, уйдет в отставку 7 мая.Процедура расформирования прежнего правительства носит во многом формальный характер, так как связано с инаугурацией президента Владимира Путина.

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