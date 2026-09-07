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Мировое обозрение

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Лихачёв анонсировал ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Лихачёв анонсировал ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС готовится к очередной смене международных наблюдателей: новая группа инспекторов МАГАТЭ прибудет на станцию примерно через неделю.

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