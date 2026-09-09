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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов согласен, что вратари «немного сумасшедшие»: «Это чрезвычайно нервная позиция, где малейшая ошибка стоит очень дорого. Давление на тебя оказывается постоянно»

Вратарь « ПСЖ »  Матвей Сафонов высказался об игре на этой позиции.  – Верно ли говорят, что вратари немного сумасшедшие? – Да, я думаю, что я немного сумасшедший.

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