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Царьград

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Пугачёва и Галкин* открыли бизнес на новых документах. В ход пошли миллионы

Пугачёва и Галкин* открыли бизнес на новых документах. В ход пошли миллионы

Алла Пугачёва и Максим Галкин* запустили на Кипре бизнес по управлению элитной недвижимостью. Супруги зарегистрировали две коммерческие фирмы, указав в официальных европейских реестрах кипрское гражданство и адрес в ультрароскошном небоскрёбе One Tower в Лимасоле.

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