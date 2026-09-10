Пугачёва и Галкин* открыли бизнес на новых документах. В ход пошли миллионы

Алла Пугачёва и Максим Галкин* запустили на Кипре бизнес по управлению элитной недвижимостью. Супруги зарегистрировали две коммерческие фирмы, указав в официальных европейских реестрах кипрское гражданство и адрес в ультрароскошном небоскрёбе One Tower в Лимасоле.
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