Пугачёва и Галкин* открыли бизнес на новых документах. В ход пошли миллионы

Алла Пугачёва и Максим Галкин* запустили на Кипре бизнес по управлению элитной недвижимостью. Супруги зарегистрировали две коммерческие фирмы, указав в официальных европейских реестрах кипрское гражданство и адрес в ультрароскошном небоскрёбе One Tower в Лимасоле.