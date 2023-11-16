SHAMAN отреагировал на обращение процитировавшей его Пугачевой

SHAMAN отреагировал на обращение процитировавшей его ПугачевойПугачева шаманРоссийский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на пост певицы Аллы Пугачевой в соцсетях, в котором она обратилась к критикам и процитировала артиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии