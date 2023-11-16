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SHAMAN отреагировал на обращение процитировавшей его Пугачевой

SHAMAN отреагировал на обращение процитировавшей его Пугачевой

SHAMAN отреагировал на обращение процитировавшей его ПугачевойПугачева шаманРоссийский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на пост певицы Аллы Пугачевой в соцсетях, в котором она обратилась к критикам и процитировала артиста.

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