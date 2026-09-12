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Царьград

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Библиотека Жамцарано в Агинском открылась после ремонта за 34 млн

Библиотека Жамцарано в Агинском открылась после ремонта за 34 млн

В Агинском завершилась модернизация библиотеки, носящей имя востоковеда Цыбена Жамцарано. Капитальный ремонт продолжался два года, о его окончании проинформировала пресс-служба правительства Забайкальского края.

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