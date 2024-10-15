Враждебной пропаганде вопреки: европейские партизаны

В современной Европе, похоже, объявились партизаны. В странах НАТО пока это не аналог нашего славного Сидора Ковпака, который в годы Великой Отечественной войны пускал под откос эшелоны с военной техникой и убивал оккупантов, а пока тайные симпатизанты России, которые выражают свою симпатию к нашей стране мирными способами.
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