Враждебной пропаганде вопреки: европейские партизаны

В современной Европе, похоже, объявились партизаны. В странах НАТО пока это не аналог нашего славного Сидора Ковпака, который в годы Великой Отечественной войны пускал под откос эшелоны с военной техникой и убивал оккупантов, а пока тайные симпатизанты России, которые выражают свою симпатию к нашей стране мирными способами.