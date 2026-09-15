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HR-специалист рассказала, как правильно просить прибавку к зарплате

В этом году фокус внимания кадровых служб сместился с внешнего рынка на внутренний. Потеря обученного, погруженного в специфику бизнеса сотрудника влечет за собой огромные убытки из-за простоя процессов, затрат на услуги агентств, долгих собеседований и многомесячной адаптации новичка.

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