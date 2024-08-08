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Любителям пива назвали и негативные последствия чрезмерного увлечения пенным напитком

Любителям пива назвали и негативные последствия чрезмерного увлечения пенным напитком

Частое употребление пива грозит ожирением, проблемами с сердцем и другими проблемами со здоровьем. Об этом в беседе с «Лентой.

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