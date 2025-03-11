На Украине признали, что F-16 не могут соперничать с Су-35

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что переданные Украине истребители F-16 не способны конкурировать в воздушном бою с российскими Су-35.
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