Украинская армия создает так называемую «линию дронов» – это новая стратегия командования ВСУ, которая по задумке должно остановить российское наступление.
Украина отказалась от наступления, перейдя к тактике истощения российской армии
Комментарии
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Николай Герасименко
Автор, а вы уверены что мнение этого "российского либерального военного эксперта Валерия Ширяева" достойно нашего внимания? И вообще, как может "либеральный" эксперт, быть российским, да ещё и военным. Таких не берут в "космонавты"!
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21 час.
Геннадий Бережнов
На каждый болт найдётся гайка и эта стратегия придумана автором, это чистой воды глупость!
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21 час.
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