Украина отказалась от наступления, перейдя к тактике истощения российской армии

Николай Герасименко

Автор, а вы уверены что мнение этого "российского либерального военного эксперта Валерия Ширяева" достойно нашего внимания? И вообще, как может "либеральный" эксперт, быть российским, да ещё и военным. Таких не берут в "космонавты"!