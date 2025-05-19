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Украина отказалась от наступления, перейдя к тактике истощения российской армии

Украина отказалась от наступления, перейдя к тактике истощения российской армии

Украинская армия создает так называемую «линию дронов» – это новая стратегия командования ВСУ, которая по задумке должно остановить российское наступление.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Автор, а вы уверены что мнение этого &quot;российского либерального военного эксперта Валерия Ширяева&quot; достойно нашего внимания? И вообще, как может &quot;либеральный&quot; эксперт, быть российским, да ещё и военным. Таких не берут в &quot;космонавты&quot;!
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21 час.
Геннадий Бережнов
На каждый болт найдётся гайка и эта стратегия придумана автором, это чистой воды глупость!
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21 час.
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