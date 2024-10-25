За ночь над регионами РФ сбили семь дронов и малоразмерный воздушный шар

Об этом сообщает Минобороны Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили семь украинских дронов над акваторией Азовского моря, Белгородской, Брянской областями и малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью.
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