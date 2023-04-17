Физик Богачев рассказал о влиянии пика солнечной активности на здоровье людей

Солнечная активность достигает своего пика каждые 11 лет. Очередного максимума стоит ждать в конце 2023 или в начале 2024 года, рассказал главный научный сотрудник ИКИ РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев в беседе с радио Sputnik.