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Физик Богачев рассказал о влиянии пика солнечной активности на здоровье людей

Физик Богачев рассказал о влиянии пика солнечной активности на здоровье людей

Солнечная активность достигает своего пика каждые 11 лет. Очередного максимума стоит ждать в конце 2023 или в начале 2024 года, рассказал главный научный сотрудник ИКИ РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев в беседе с радио Sputnik.

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