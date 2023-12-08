Литература: Почему Бернард Шоу считал Гитлера и Сталина выдающимися личностями, но мечтал жить в России

Он считается одним из самых популярных, плодотворных и цитируемых авторов в мире, его труд отмечен двумя выдающимися наградами, одновременно которые никто, кроме него не получал, его творчество остается любимым уже несколькими поколениями, но его взгляды и суждения были полны противоречий и откровенных странностей.
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