Каждый второй житель Германии боится стать бездомным

Позитив для оптимистовПолитикаКаждый второй житель Германии боится стать бездомным 18.09.2020 Сложно признавать, но в настоящее время жители Германии не столь оптимистичны, как 25 лет назад.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyБездомные в Германии Бездомные в Германии, казалось бы, должны быть исключительным явлением или отсутствовать вовсе. Но статус одной из наиболее развитых стран Европы и мира с хорошо продуманной и эффективной государственной социальной политикой не смог избавить Германию от этого явления. Бездомные встречаются на немецких улицах, особенно возле железнодорожных вокзалов, в центральных районах, скверах и парковых зонах. Точной официальной статистики количества бездомных в Германии не существует. Во – первых, это связано с тем, что вести её сложно в принципе: сами бездомные в большинстве своём не стремятся где – то регистрироваться и взаимодействовать с властями. Во – вторых, существуют несколько категорий, которые потенциально относятся к бездомным. По немецкому законодательству статус Obdachlose, что в переводе буквально означает «бесприютный», распространяется на следующих лиц: не имеющих официальной регистрации по месту жительства, но при этом проживающих в гостиницах, хостелах, у знакомых или родственников, то есть имеющих кров над головой и ночлег; проживающих непосредственно на улице. В 2019 году представители Федеральной рабочей группы помощи бездомным (BAGW) выявили порядка 52 000 человек по всей Германии, постоянно проживающих на улице. Из них более 50% — это люди возрастом от 39 до 49 лет. В основном это мужчины — 78%, женщины — 22%. Примерное количество граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и проживающих у знакомых, в ночлежках и хостелах, составляло около 860 000 человек. И это против 227 000 человек по данным десятилетней давности. Очевидно, что реальное количество бездомных на сегодняшний день могло значительно увеличиться. Дополнительную сложность представляет то, что нет эффективных механизмов учёта лиц, которые попали в Германию из стран – членов ЕС или из других стран по туристической визе в попытке заработать, но и в итоге стали бездомными. В начале 2020 года была проведена первая перепись бездомных в Берлине. Для этих целей задействовали 2,6 тыс. волонтёров, из которых сформировали группы. Они в буквальном смысле передвигались по ночным улицам немецкой столицы для выявления бездомных. Результаты этой переписи оказались следующими. Всего обнаружили 1976 бездомных. Из них 800 человек находились непосредственно на улице, а 942 человека получали помощь в пунктах обогрева. Из опрошенных гражданами Германии оказалось чуть меньше 50%, почти столько же, то есть чуть меньше 50%, оказались гражданами стран – членов ЕС, и менее 10% — выходцы из третьих стран. Бездомные в Германии: как ими становятся ? В Германии бездомные с юридической точки зрения определяются как потерявшие место жительство добровольно (Freiwillig) и непреднамеренно (Unfreiwillig). К «добровольным» бездомным условно относят следующих лиц: Тех, кто выбирает проживание на улице без постоянного места жительства как способ выражения своего мировоззрения. Это представители различных неформальных течений: «отрицалы», хиппи и т.д. Право выбора мировоззренческих позиций защищается немецкой Конституцией в отношении самостоятельных персон. Асоциальных граждан, страдающих разными видами зависимости. Это люди, употребляющие наркотики, люди с психическими расстройствами. Как правило, это люди, которые не хотят или не знают, как обратиться за помощью к социальным службам. Они находятся на таком этапе, когда испытывают полную апатию и нежелание предпринимать какие – либо действия для улучшения условий жизни. Чтобы получить социальную помощь в Германии, придётся столкнуться со скрупулёзной немецкой бюрократической машиной. Даже чтобы в зимний период получит тёплое одеяло, бездомному придётся написать заявление и заполнить различные анкеты. И это ещё одна из причин появления «добровольных» бездомных. Люди выбирают более простой путь — попрошайничество, помощь волонтёров. Общественные и волонтёрские организации регулярно, безвозмездно и без всякой бумажной волокиты устраивают объезды по местам скопления бездомных. Они помогают с раздачей горячей еды и тёплой одежды.Комментировать
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