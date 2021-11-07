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Без осадков и до 15 градусов тепла на юге: прогноз погоды на сегодня

Без осадков и до 15 градусов тепла на юге: прогноз погоды на сегодня

В воскресенье, 7 ноября, без существенных осадков, только в Карпатском регионе днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем в южной части до 15 градусов тепла.

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