«Мало кого слушаю»: Губин назвал артистов, чьи песни слушает с удовольствием

Знаменитый певец Андрей Губин, прославившийся на всю страну в 1990-х, рассказал 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе», чье творчество ему нравится.
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