18–19 июля в Анкаре, столице Турции, прошла международная конференция под названием "Союз, который предотвратит большую войну", которая собрала участников из 17 стран.
На Западе согласились распустить НАТО. Ей на замену придет новый альянс
Комментарии
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Miha52 Новик Михаил
СЛИШКОМ ПРИМИТИВНЫЙ ОПРОС В ФИНАЛЕ С ДА И НЕТ. ИЗВЕСТНО, ЧТО НА ВСЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ВСЕГДА ЕСТЬ ПРОСТЫЕ, ЛЕГКИЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ, НО НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ. ТУТ ИМЕННО ТАКОЙ ВЫБОР И ПРЕДЛОЖЕН МЕЖДУ ДА И НЕТ. ЕСЛИ НАТО ФИКЦИЯ - ТО С КЕМ МЫ ДЕ ФАКТО ВОЮЕМ?!
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1 м.
фарид сабиров
Ни что не вечно ни под луной и тем более под солнцем. Уж Какие ВЕЛИКИЕ державы были в Истрии человечества? И где они , это Истрия. Вот и сейчас , будет история и воспоминания.
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1 м.
Misha Glusch
прожектеры
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1 м.
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