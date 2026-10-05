Бойцы "Запада" за прошедшие сутки сбили 102 тяжелых боевых мультикоптера

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" за прошедшие сутки сбили 102 тяжелых боевых мультикоптера и уничтожили 12 станций спутниковой связи Starlink ВСУ.
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