«Конфликты интересов возникают в первую очередь из-за отсутствия сильного лидера»

Выбор Тима Уолза в качестве будущего вице-президента демонстрирует кризис лидерства в Демократической партииИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАНчитайте на monocle.
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