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Регионы России

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«МедКомплекс «А.В.К.»: экспертный аудит качества и безупречные стандарты партнерства для российского здравоохранения

«МедКомплекс «А.В.К.»: экспертный аудит качества и безупречные стандарты партнерства для российского здравоохранения

Современный рынок здравоохранения сталкивается с беспрецедентными вызовами: разрыв логистических цепочек, жесткое санкционное давление, дефицит импортных комплектующих и резкие колебания валютных курсов ставят под угрозу бесперебойную работу медицинских учреждений по всей стране.

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