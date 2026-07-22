«МедКомплекс «А.В.К.»: экспертный аудит качества и безупречные стандарты партнерства для российского здравоохранения

Современный рынок здравоохранения сталкивается с беспрецедентными вызовами: разрыв логистических цепочек, жесткое санкционное давление, дефицит импортных комплектующих и резкие колебания валютных курсов ставят под угрозу бесперебойную работу медицинских учреждений по всей стране.
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