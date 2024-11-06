FT: проходящие в США выборы президента стали самыми дорогими в истории

Трамп и Харрис потратили на свои предвыборные кампании 3,5 млрд долларов. Больше половины средств ушло на проведение рекламных кампаний в СМИ, интернете и на улицах американских городовТекущие президентские выборы в США стали самыми дорогими в истории страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии