FT: проходящие в США выборы президента стали самыми дорогими в истории

Трамп и Харрис потратили на свои предвыборные кампании 3,5 млрд долларов. Больше половины средств ушло на проведение рекламных кампаний в СМИ, интернете и на улицах американских городовТекущие президентские выборы в США стали самыми дорогими в истории страны.