В США заявили об отсутствии вопроса о возвращении территорий в целях США по Украине

В целях США по Украине изначально отсутствовал вопрос о возвращении территорий, об этом заявил бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрик Грин в интервью Time.
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