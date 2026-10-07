Украинские удары по НПЗ добрались до американских выборов

Дональд Трамп впервые публично связал рост цен на топливо в США не только с войной вокруг Ирана и перебоями в Ормузском проливе, но и с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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