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Украинские удары по НПЗ добрались до американских выборов

Украинские удары по НПЗ добрались до американских выборов

Дональд Трамп впервые публично связал рост цен на топливо в США не только с войной вокруг Ирана и перебоями в Ормузском проливе, но и с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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