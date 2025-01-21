Предприимчивый ямалец организовал в Ноябрьске подпольный игровой зал

Подпольный игровой зал выявили правоохранительные органы в Ноябрьске. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, весной 2024 года житель города Пензы решил организовать на территории Ноябрьска незаконное проведение азартных игр.