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На Малой Конюшенной улице стартовал XI сезон фестиваля "Книжные аллеи"

На Малой Конюшенной улице стартовал XI сезон фестиваля "Книжные аллеи"

В Петербурге на Малой Конюшенной улице 7 июня начался XI сезон фестиваля "Книжные аллеи". Концепцией сезона стал "Литературный город-сад", внимание уделено роли книги в формировании культурной среды города.

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