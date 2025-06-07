На Малой Конюшенной улице стартовал XI сезон фестиваля "Книжные аллеи"

В Петербурге на Малой Конюшенной улице 7 июня начался XI сезон фестиваля "Книжные аллеи". Концепцией сезона стал "Литературный город-сад", внимание уделено роли книги в формировании культурной среды города.
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