Парламентская газета

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В кабмине обсудят вопросы строительства индустриальных парков

В кабмине обсудят вопросы строительства индустриальных парков

В Правительстве совместно с «Российским союзом промышленников и предпринимателей» (РСПП) и органами исполнительной власти субъектов РФ обсудят проект «промышленной реновации», в рамках которого будут построены мультимодальных индустриальных парков.

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