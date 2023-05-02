В кабмине обсудят вопросы строительства индустриальных парков

В Правительстве совместно с «Российским союзом промышленников и предпринимателей» (РСПП) и органами исполнительной власти субъектов РФ обсудят проект «промышленной реновации», в рамках которого будут построены мультимодальных индустриальных парков.
В Правительстве совместно с «Российским союзом промышленников и предпринимателей» (РСПП) и органами исполнительной власти субъектов РФ обсудят проект «промышленной реновации», в рамках которого будут построены мультимодальных индустриальных парков.
Свежие комментарии