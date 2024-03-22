После обрушения дома на Гороховой в Петербурге возбудили уголовное дело

К расследованию подключилась прокуратура Адмиралтейского района. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») после обрушения части здания, расположенного на Гороховой улице в Петербурге.
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