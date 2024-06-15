Перри о 0-3: «Могу поспорить, что половина ребят в «Эдмонтоне» больше никогда не сыграет в финале Кубка Стэнли. Эта схватка идет сейчас. Над этим нужно подумать»

«Ойлерс» уступают 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды». «Можете ли вы знать, будет ли еще одна возможность сыграть в финале Кубка Стэнли? Самая важная вещь, которую нужно осознать, что еще одного раза может не быть.