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Перри о 0-3: «Могу поспорить, что половина ребят в «Эдмонтоне» больше никогда не сыграет в финале Кубка Стэнли. Эта схватка идет сейчас. Над этим нужно подумать»

«Ойлерс» уступают 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды». «Можете ли вы знать, будет ли еще одна возможность сыграть в финале Кубка Стэнли? Самая важная вещь, которую нужно осознать, что еще одного раза может не быть.

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