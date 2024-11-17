ТАСС: команда Трампа допустила пересмотр решения Байдена об ударах по России

Пересматривать будут «практически все» Представитель Республиканской партии Дональд Трамп после официального вступления в должность может пересмотреть решение действующего главы Соединенных Штатов Джо Байдена об ударах американским оружием вглубь территории России.
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