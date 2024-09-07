Зеленский провалил задачу на базе "Рамштайн": Помощь Запада мельчает

Владимиру Зеленскому не удалось выполнить поставленную задачу во время заседания на базе "Рамштайн". Запад всё меньше идёт Киеву на уступки, помощь мельчает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Слава Богу за всё": Воюющий на СВО русский немец, погибая, записал видео. После произошло чудо
- Дроны ВСУ били по России не из мести - всё гораздо серьёзнее: Честный разговор без "чепчиков"
- Президент прилетел во Владивосток на ВЭФ. Первые кадры. Кто пытался "испортить" встречу Путина и вице-премьера Сербии?
Свежие комментарии