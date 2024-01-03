Изолировать Крым не получится: мнение эксперта о возможностях Украины Евгения КомароваЗаявления президента Украины Владимира Зеленского для The Economist о намерении изолировать Крым привлекли внимание российских СМИ.
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